Postimehe otsepilt: naiste võrkpalli karikafinaalis kohtuvad vanad tuttavad

Kohila ja TTÜ jagavad karikatiitli omavahel juba kolmandat aastat järjest. Üllatav fakt on seejuures, et neljandat aastat tegutsev Kohila võrkpalliklubi on kodustes sarjades ja Balti liigas võitnud üheksast mängus olnud tiitlist seitse, ent karikavõistlustel on suudetud TTÜ üle mängida vaid korra.

Ja sedagi poolfinaalis, kui 2013. aasta novembri lõpus oldi paremad 3:1. Eelmisel aastal jäädi Tehnikaülikooli naiskonnale 2:3 alla Pärnus toimunud finaalis ja aasta varem olid Tartus peetud matšis kaotusnumbrid 1:3.

«Ma ei ole meelega neist kaotustest mängijatega rääkinud. Võimalik, et see annaks mõne lisateguri juurde, ent samas võiks ka lisapingeid peale panna. Mängijad on küll naljaga pillanud, et võiks üle pika aja jälle karikavõitjaks tulla,» rääkis Kohila naiskonda juhendav Peeter Vahtra.

Kahest finaalikaotusest on tal rohkem kahju esimesest, ent seda mitte ainult tulemuse pärast. «Eriliselt nukraks tegi toona Julija Mõnnakmäe saadud jalavigastus, mille jälgi tunneb sportlane veel aastaid,» selgitas ta.

Käimasoleval hooajal on kahel korral kohtutud Balti liigas ja mõlemad mängud on lõppenud Kohila võiduga. Kohe avavoorus oldi koduväljakul edukamad 3:1 (25:21, 16:25, 25:14, 25:16) ja 17. detsembril Viljandis toimunud matšis 3:0 (25:19, 25:18, 25:18). Ühisliiga turniiritabelis on Kohila teine ja TTÜ neljas, ent võistkondi lahutab teineteisest juba tosin punkti.

«Me ei ole hooaega küll nii bravuurikalt alustanud kui eelmist, aga homse mängu suhtes ei tähenda see midagi. Kohila on favoriit, ent läheme positiivse fooniga peale,» sõnas TTÜ naiskonna peatreener Marko Mett.

«Meie üheks relvaks on kindlasti pikem pink, mille õnnestumisele ma ka loodan. Meid ei ole seitse, vaid 12. Mänguplaan on meil olemas ja proovime Kohila seitsmest tuumikut halvata. Kui see meil õnnestub, siis võiks juba ka häid asju juhtuma hakata,» lisas ta.

Vahtra andis samuti märku, et senise hooaja vastasseisud ei tähenda eesootavas finaalis midagi. «Usun, et tuleb väga võitluslik mäng. Meie oleme pikkuselt ja rünnakuvõimsuselt üle, TTÜ on aga väga südi kaitsevõistkond ja mängib väga hästi pikki pallivahetusi,» kirjeldas Kohila loots.

Meeste finaalis kohtuvad kell 1900 algavas mängus Pärnu Võrkpalliklubi ja Tallinna Selver.