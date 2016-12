Embrich: tulemusest hoolimata on mul olümpiast head mälestued

«Minu jaoks oli võistlus suurepärane, ootasin seda väga ammu ning hoolimata kohast on mul väga head mälestused. Võistlus oli emotsionaalne ning huvitav. Minu jaoks oli olümpial osalemine väga tähtis. Sportlasena oli minu probleemiks see, et olin erinevatel tiitlivõistlustel medaleid võitnud, aga olümpial polnud osalenud,» rääkis Rios olümpiadebüüdi teinud vehkleja.

Karjääri jooksul suuri võite kogenud Embrich sõnas ka, et medalivõidud on teda rasketest hetkedest üle aidanud. «Hoian oma medaleid sahtlis. Medalid on ainult üks asi – nendega on seotud väga palju mälestusi. Tänu nendele mälestustele olen teinud väga tähtsaid otsuseid. Pärast karjääri lõppu võtan need medalid välja ja vaatan karjäärile tagasi.»

Pingelistel hetkedel ei pääse Embrich vehklemisest ka oma unenägudes. «Mõnikord vehklen ka unes. Eriti siis, kui on väga pingelised nädalad. Paar nädalat enne olümpiat oli selline periood. Vanasti, kui kaotasin medali, siis järgnevad paar nädalat olid väga rasked, sest tegin palju tööd, kuid tasu ei saanud. Tuleb mõelda, mis oli valesti, ning edasi liikuda.»