41-aastane Argentina jalgpallilegend otsustas suurde mängu naasta

Endine Argentina koondise kapten on mänginud Euroopa tippklubides, nagu Manchester United, Parma, Lazio, Milano Inter ning Chelsea. 2014. aastal otsustas ta tippjalgpalliga lõpparve teha. Viimased kuud on ta aga aktiivselt treeninud ning tema esimene koduklubi Estudiantes on mehe teenetest taaskord huvitatud.

Veronile makstakse mängimise eest miinimumpalka, mille ta aga klubile tagasi annetab. Veron mängib esimese mängu Leverkuseni Bayeri vastu, kui kohtutakse 8. jaanuaril Floridas toimuval sõprusturniiril.