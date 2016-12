Video: DeRozan tõusis Toronto Raptorsi aegade suurimaks korvikütiks

DeRozanil vajas täna 15 punkti, et mööduda kõigi aegade edetabelit 10 275 punktiga juhtinud Chris Boshist. See eesmärk sai kuhjaga täidetud ning 27-aastane ameeriklane viskas täna 29 punkti. DeRozan on nüüd Toronto kasuks visanud 10290 punkti. Kolmandal kohal on vastavas tabelis Vince Carter 9420 punktiga.

DeRozani esitusest jäi kokkuvõttes väheks ja Warriorsi staarid võtsid ikkagi oma. Stephen Curry viskas 28 punkti, võttis maha seitse lauapalli ja andis sama palju resultatiivseid sööte. Kevin Durant säras 22 punkti, 17 lauapalli ja seitsme korvisööduga. Klay Thompson lisas 21 punkti.

Kõik tänased tulemused:

Charlotte – Orlando 120:101

Indiana – Washington 105:111

New York – Atlanta 98:102

Milwaukee – Detroit 119:94

Los Angeles Clippers – New Orleans 98:102

Brooklyn – Chicago 99:101

Phoenix – San Antonio 98:119

Minnesota – Denver 103:105

Sacramento – Portland 89:102

Toronto – Golden State 111:121