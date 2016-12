Detsembri keskpaigas külastas Eestit Valgevene profikulturist Alexey Shabunya, kes on absoluutne Euroopa meister. Lisaks on ta saavutanud Arnold Classicul raskekaalus teise koha ja võitnud veel mitmeid väärt medaleid. Valgevenelane viis Eestis läbi seminari ning tegi ühistreeningu oma hea sõbra Ott Kiivikaga. Vaata videost, milline näeb välja profikulturisti treening ning kuidas erineb see Kiivika omast.