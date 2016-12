Kas dokumentaalfilm toob avalikkuse ette mehaanilise dopingu saladuse?

CBSi meeskond käis mõne aja eest Ungaris, kus kohtuti Istvan Varjasega, mehega, kes väidetavalt on mehaanilise dopingu üks loojatest. Varjas on öelnud, et on oma teadmisi rattamaailmas ka edasi andnud ning teeninud selle pealt suuri summasid.

The Front Page Cycling kirjutab, et ajakirjanik Bill Whitaker külastas Ungarit selle aasta juunis ning Varjas demonstreeris kaamera ees, kuidas salapärane mehaaniline doping üldse töötab. Lisaks on Whitaker samal teemal intervjueerinud ka Tyler Hamiltoni ja Greg LeMondi. Mõlemad nimetaud mehed on tugevalt kritiseerinud Rahvusvahelise Rattaliidu metoodikat mehaanilise dopingu tuvastamisel.

Mehaanilise dopingu teema kerkis esile 2010. aastal, kuid esialgu ei võetud probleemi kuigi tõsiselt. Tänaseks päevaks peaks kõigile selge olema, et minimootorid reaalselt eksisteerivad ning pettusteks valmis ratturid püüavad neid kasutada. Jaanuaris toimunud cyclo-crossi MMil leiti mootor Femke van den Driessche jalgratta küljest. Aprillis määrati 20-aastasele naisele kuue aasta pikkune võistluskeeld.