Maailma üks igavamaid võidusõite jääb ära

Ratturid on pidanud Katari siledatel kõrbeteedel võistlemist äärmiselt ühekülgseks – pole vaheldusrikast maastikku ega entusiastlikku publikut. Rahvusvaheline Jalgratta Liit (UCI) teatas, et tuurid jäävad ära rahastusprobleemide tõttu. See oli UCI-le esimeseks suuremaks tagasilöögiks Lähis-Idast. Löök on seda valusam, sest paari kuu eest võõrustas Katar maanteesõidu maailmameistrivõistlusi, vahendab rattauudised.ee.

Meeste Katari velotuur on suurimate traditsioonidega UCI kalendrisse kuuluv Lähis-Ida võidusõit, mis sai alguses 2002. aastal. Viimastel aastatel on korraldamisel olnud suureks abiks Tour de France’i organiseerija ASO. Tänavuse Katari velotuuri võitis Mark Cavendish (Dimension Data) Alexander Kristoffi (Katjuša) ja Greg van Avermaeti (BMC) ees.