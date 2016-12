Rwanda jalgpalliliit keelas nõiakunsti kasutamise

16. detsembril kohtusid omavahel Mukura Victory ja Rayon Sportsi meeskonnad. 0:1 kaotusseisus tabas Mukura ründaja Moussa Camara pealöök latti ning mees läks löögi järel selgelt endast välja. Seejärel algas aga sündmusterägastiku veidraim osa: Camara jooksis vastaste värava posti juurde, kuid pole päris selge, mida ta seal tegi. Suurem osa meediaväljaandeid pakub, et ta asetas sinna mingi väikese objekti.

Igal juhul ajas mehe käitumine Rayoni meeskonna mängijad täielikult endast välja ning Camara pidi jalgadele valu andma, et vastaste eest põgeneda. Videost on näha, et üks kollases särgis mees üritas Camarat jalaga lüüa, kuid tema sooritus oli ebatäpne. Lõpuks sai Camara oma käitumise eest kollaste kaardi. Kogu olukorra kõige pöörasem osa on ilmselt see, et paar minutit hiljem lõi Camara värava ja 1:1 seisul mäng lõppeski.

Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, siis Rwanda jalgpalliliit astus pärast Camara vahejuhtumit reaalseid samme selles suunas, et nõiakunsti kasutamist keelata, vahendab kohalik uudistekanal Rwanda New Times. Kui mõni treener peaks tulevikus proovima nõiakunsti abil mängu tulemust mõjutada, siis ootab teda nelja mängu pikkune võistluskeeld ja 200 000 Rwanda frangi suurune trahv. Nõiakunsti kasutanud mängijat karistatakse kolmematšilise keeluga, trahviks 100 000 franki. Kui vahele jääb terve meeskond kollektiivselt, siis võetakse neilt tabelis maha kolm punkti ja trahviks on 500 000 franki.

Jalgpalliliidu andmetel võis Camara kasutada nn juju nõidust. Tegemist on tavaliselt väikeste amulettide või muude nõid-arstide poolt tehtud asjadega, mida endaga kaasas kantakse. Väidetavalt panigi Camara värava juurde ühe juju objekti. Uute reeglite kohaselt ootaks Camarat mängukeeld ja rahatrahv.