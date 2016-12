Klavanit näeb suure tõenäosusega mängimas ka aasta viimasel päeval

Matipi vigastuspausi pikenemine tähendab, et suure tõenäosusega usaldab Klopp algrivistuses Dejan Lovreni kõrval teise keskkaitsjana just Klavanit, kes on viimastes mängudes näidanud väga soliidseid esitusi.

Liverpooli ja Manchester City heitlus on tabeliseisu vaadates ülioluline, sest praegu hoiab Liverpool 40 punktiga teist kohta ja City on 39 punktiga kolmas. Liider Londoni Chelsea on Liverpoolilt aga kuue punktiga eest ära libisenud.

Klopp confirms that Joel Matip will also miss the City game. #LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) December 29, 2016