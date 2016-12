Eestis toimuval turniiril võimeldakse esimest korda uute reeglite järgi

Lisaks rühmvõimlemise MK-etapile jagub põnevust ka Miss Valentine’i iluvõimlemisturniirile. Hooaja esimene maailmatasemel mõõduvõtt tehakse just Tartus ning aasta 2017 toob endaga kaasa ka täiesti uued võistlusmäärused.

Miss Valentine’i peakorraldaja Janika Mölderi sõnul on kogu võimlemismaailma pilgud alates 9. veebruarist suunatud just Eestile. Uued võistlusreeglid kinnitati peale Rio olümpiamänge ning need tõotavad spordiala põhjalikult muuta.

«Viimati muutusid võistlusreeglid nii põhjalikult aastal 2000, mil iluvõimlemises tegi ilma Venemaa legendaarne võimleja Alina Kabajeva,» selgitas Mölder. «Seega Tartus saab omamoodi näha spordiala uut nägu: hetkel on raske isegi ennustada, kes tänastest tippudest muudatustega sammu käia jõuavad.»

Tipptegijatest on võistlustele oodata Rio OMi pronksmedalisti ja MM-kulda Anna Rizadtinovat Ukrainast. «Meil on alati vedanud ning turniirile on registreerunud tohutult osalejaid ja tippvõimlejaid. Ka 23. kord pole erand. See, et Rizatdinova kaliibriga staar aastalt-aastasse meie turniiril osaleb on meile suureks komplimendiks,» sõnas Mölder.