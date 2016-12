Laak säras, Kohila sai ehmatusest üle ja pälvis karika

Siis pöördusid aga asjad teistpidi ja TTÜ suutis tänu Reelika Raapi serviseeriale tulla välja 12:18 kaotusseisust ja geimi võita 25:21. Neljas geim kulges samuti tasavägiselt ja lõpus ründas korduvalt edukalt Raap. Viimastel punktidel olid aga kindlamad Kohila naised, kes tulid välja 21:24 kaotusseisut ning võitsid geimi 26:24 ja kogu mängu 3:1

Kohila äkilist ärakukkumist ei osanud selgitada ja peatreener Peeter Vahtra. «Kui teaks, mis seal juhtus, siis poleks lasknud sellel juhtuda,» sõnas Vahtra. «Mingil hetkel ei suutnud me oma võimsust ära kasutada rünnakul. Õnneks lõpus peeti taktikast kinni ja saime selle võidu kätte.»

Kahe naiskonna peale torkas silma Kohila diagonaalründaja Kertu Laak, kelle tase lubaks mängida kõrgemal tasemel, kui Eesti liiga. Eile tõi ta 27 punkti. Vahtra tõdes, et Laak peaks tuleval aastal piiri taha siirduma. «Aga ta peab minema õigesse kohta, kus ta poleks staar ega pingil ja saaks mängida. Kurb ikka, kui hea mängija lahkub, aga kui ta tahab mängijaks saada, peab ta minema,» sõnas Vahtra.

TTÜ peatreener Marko Mett tunnistas, et ülemäära pettunud ta pole, sest Kohila tase on lihtsalt parem. «Ikka tahad võita, aga Kohila treenib profesionaalselt, meie töö kõrvalt. Kellelegi mul etteheiteid pole, hea, et 0:3 ei saanud ja sellest mängust ikka mängu tegime,» sõnas Mett.

«Ju see Kohilal mingi psühholoogiline probleem on, et nad niimoodi lagunesid kolmandas geimis. Aga Kohila oli seda karika väärt täna,» lisas Mett.