Frank Liivak lõpusirgele jõudnud klubiotsingutest: lennupiletid on olemas

Saladuseloori 20-aastane tartlane täielikult kergitada ei soovinud, aga teatas, et üheksandaks jaanuariks on lennupiletid olemas. Piirkond on jätkuvalt Hispaania ja Itaalia kandis, kus olid ka tema viimased klubid.

«Tase on senise karjääri kõige kõrgem,» lubas viimati Hispaania neljandal liigatasemel Alcobendas Sporti ridades mänginud Liivak Soccernet.ee-le. «Aga kuni allkirju all ei ole, siis pole veel midagi kindlat.»

Eesti koondises kuus mängu pidanud ja juuni alguses MM-valikmängus Andorra vastu ka väravatearve avanud Liivak on olnud klubita alates suvest, kui ta Alcobendase ridadest lahkus. Vahepeal oli ründaja küll ka enda sõnutsi väga lähedal siirdumisele Itaalia esiliigasse ehk Serie B-sse, kuid üleminek jäi viimasel hetkel katki.