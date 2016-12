Profipoksi eksmaailmameister: üritasin korduvalt ennast tappa

«Üritasin mitu korda endalt elu võtta. Käisin pubis, tulin tagasi koju, võtsin noa välja ja istusin pimeduses ning nutsin hüsteeriliselt,» meenutas 38-aastane Hatton, kes tegi karjääriga lõpparve 2012. aastal. Kaks aastat varem oli ta poksijalitsentsist ilma jäänud, sest tunnistas varasemat kokaiinitarvitamist. Praegu tegutseb Hatton promootori ja treenerina.

«Olid ajad, mil ma ei olnud päevi midagi joonud, aga koju jõudes tulid ikka mustad mõtted pähe. Polnud mingit vahet, kas jõin või mitte. Kuid lõpuks mõistsin, et joon ennast surnuks, sest olin niivõrd sügavas masenduses. Joomise juurest jõudsin narkootikumideni – lumepall aina veeres,» rääkis Hatton.

Tema meelest peaks kolleegide Tyson Fury ja Frank Bruno juhtumeid arvesse võttes looma poksijatele organisatsiooni, mis neid aitaks. «Jalgpalluril on agent ja klubi, kes teda toetavad, samuti jalgpalliliit ja jalgpallurite ühing. Kui aga oled poksija ja su aeg saab läbi, öeldakse sulle «head teed» ja võetakse ette järgmine meister,» võrdles Hatton.

«Vaadake, poksijad ei tule Cambridge’i ülikoolist. Me tuleme munitsipaalmajadest. Nii et poksija elu on väga-väga raske. Kuna tegu on individuaalalaga, lükatakse sind üksinda ringi, aga loobudes oled täpselt sama üksi,» sõnas eksmaailmameister.

Tyson Fury loovutas oktoobris WBO ja WBA raskekaalutiitlid, et keskenduda «ravile ja taastumisele». 28-aastane britt, kes tunnistas, et tarvitas depressiooniga võitlemiseks kokaiini, ei ole poksiringis käinud alates 2015. aasta novembrit, kui alistas Vladimir Klitkško. Hatton otsis enda sõnutsi Furyga kontakti, kuid pole vastust saanud.

«Mul oli Tysoni sõnu äärmiselt valus kuulata. Tema elu ja karjäär peaksid olema tõusuteel, aga ta on väga keerukas isiksus,» tõdes Hatton. «Samas teeb ta endale intervjuudes sageli karuteeneid. Loodan, et kui teda vaevab depressioon, räägib ta sellest õigete inimestega. Kuid poksijatena ei kipu me seda tegema. Mõtleme: mina olen ju Ricky Hatton või Tyson Fury, ma võin kas või kogu maailmaga rinda pista. Jah, ringis ehk tõesti, kuid depressioonist ei saa keegi üksi jagu. Tean, et kui mul on halb päev, pean sellest kellegagi rääkima. Mul pole häbi seda endale tunnistada ja just tänu sellele olengi praegu elus,» lisas Hatton.