Kolm aastat õnnetusest: Schumacheri ravimiseks on kulunud meeletu summa

Väljaande The Sun andmetel on perekonnal oma kodus avalikkuse eest varjul viibiva Schumacheri eest hoolitsemiseks ja tema ravimiseks aja jooksul kulunud tervelt 16,2 miljonit eurot. Leht lähtub väidetest, et nädalas läheb see maksma 135 000 eurot.

Soome väljaanne Iltalehti võrdleb, et Soome kõigi aegade suurim lotovõit on on olnud 14,1 miljonit eurot ehk väiksem summa. Õnnetuse toimumise ajal oli Schumacheri varade väärtuseks hinnatud 590 miljonit eurot. Tema naine Corinna müüs pärast mehe haiglassesattumist maha ka nende eralennuki ja Norras asunud suvekodu.

Rootsi väljaanne Expressen uuris aga kolm aastat pärast Schumacheri õnnetust, mida arvavad vormel-1 sarja seitsmekordse maailmameistri seisundist need, kes teda ammusest ajast tunnevad. Väljaande Blick ajakirjanik Roger Benoit nimetas Schumacheri perekonna vaikimistaktikat otsesõnu skandaalseks.

«Pere võib muidugi teha, mida soovib, aga ma ei usu, et see oleks õige valik, kui sul on miljoneid fänne,» sõnas Benoit, kes võrdles sakslase seisundit 1990. aastal rängalt vigastada saanud mootorratturi Reinhold Rothi omaga. Roth kukkus Rijeka rajal peetud MM-etapil vihmasajus rängalt ja langes koomasse. Kaks kuud hiljem tuli ta sellest välja, kuid on siiani halvatud. «Ta on alates 1990. aastast ratastoolis olnud ja öelnud selle aja jooksul ainult: «Tere hommikust.» No mis elu see on?» arutles Benoit.

Schumacheri sõber Mats Nordström, kes veetis vormelilegendi seltsis Norras sageli aega, muutus sakslase seisundile mõeldes nukraks. «Ta oli alati nii rõõmsameelne ja nägi kõiges mingit uut võimalust. Tagantjärele mõeldes oleks ehk olnud parem, kui ta oleks õnnetuse järel kohe siit ilmast lahkunud,» sõnas Nordström Expressenile väga otsekoheselt.