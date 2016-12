Sappinen ootab jätkuvalt Norrköpingust vastust

Kuigi detsembri alguses tõi Norrköping sisuliselt FC Flora ründeässa positsioonile 21-aastase soomlase Simon Skrabbi, siis jättis meeskonna peatreener Jens Gustafsson otsad Sappineni osas lahtiseks, vahendas Soccernet.ee.

Lahtised on need jätkuvalt, sest eile ja täna Tartus Aastalõputurniiril Florat esindav Sappinen pole endiselt mingit infot saanud. «Nad endiselt mõtlevad ja ma ei tea mitte midagi,» ütles 20-aastane florakas Soccernet.ee-le ja kinnitas, et Norrköping on praegu ainus välisklubi, millega kontaktis ollakse.