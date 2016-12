Taaramäe tahab dopingupättidele karistust: oleme valmis hullemaks ja loodame parimat

«Head vana-aasta lõppu mu sõbrad ja fännid. Spordiaasta oli põnev, huvitav. Rahvusvahelise võiduta hooaeg pole minu jaoks kunagi mingi hea hooaeg olnud ja seekord tuli neid 3 nagu eelmine aastagi!» kirjutas Taaramäe oma blogis sellest, kuidas on aastatega profiratturi eluga ära harjunud.

«Esimene laagrite karusell saigi eile läbi. Mäletatavasti olin kuu alguses 10 päeva tiimiga Hispaanias, kuhu otsa tegin korraliku 20päeva laagrit Prantsuse Rivieras. Kui Hispaanias saime 10päevast lausa üheksal vihma, siis Lõuna-Prantsusmaal pole juba kuu aega tilkagi vihma tulnd ja temperatuur on püsinud 15-20. Seega treeningud said tehtud, tervis on ok ja enesetunne kah hea. Niisiis suur ettevalmistus on tehtud ja jaanuar on ainult viimane väike lihv ees olevaks 2017. võistlushooajaks,» selgitas Katusha meeskonnas sõitev eestlane.

Oma postituse viimases osas kirjutas Taaramäe ka mehaanilisest dopingust, mille kohta oodatakse rattamaailmas suurt paljastust jaanuari lõpus. «Suure huviga ootan 28.01 eetrisse tulevat USA telesaadet 60 minutit. Saates lubati paljastada nii mõndagi mehaanilise dopingu kohta. Loodan, et nimetatakse konkreetsed tõendid, nimed ja võidusõidud, et kes-kus-mis suli on teinud. Ehk jõuvavad asjad ka nii kaugele, et pätid saavad karistada. Fakt on see, et siiani on teemat väänatud nii ja naa, kuid tippseltskonnas pole never ühtki vastavat juhtumit ega avastust tehtud. Nii et oleme valmis hullemaks ja loodame parimat,» võttis Taaramäe põletava teema kokku.