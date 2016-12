Klavan vastasseisust ManCityga: me ei hakka oma lähenemist muutma

Liverpool on enne aasta viimast mängu 39 punktiga kõrgel teisel kohal, küllasõitev City on aga vaid ühe punkti kaugusel kolmandal positsioonil. Viimati alistas Klavani leivaisa 4:1 Stoke City ning Manchesteri meeskonnaga peetava kohtumise eel sõnas eestlane, et suuri muudatusi ilmselt ei tehta. «Ei muudeta oma üldist lähenemist mängule, aga loomulikult tuleb teada, millise ründaja vastu sa mängid: on suur vahe, kas mängid Peter Crouchi või Sergio Agüero vastu. Sa pead sellistele detailidele keskenduma, aga samas mitte liiga palju,» rääkis Klavan Liverpooli kodulehele.

«Ega nemad on samas seisus nagu meie. Ka meil on väga hea eesliin. Tuleb olla hea nii rünnakul kui kaitses ja see on meie jaoks suur väljakutse. Iga hea mäng on suur väljakutse, aga võtame seda samm-sammult ja üks mäng korraga,» lisas Klavan.

Eesti koondislane, kellele ennustatakse City vastu algkoosseisukohta, võttis kokku ka viimatise võidumängu Stoke'i vastu. «On kahju, et mängu alguses ei olnud me päriselt mängus ja nad lõid ühe värava ära ning oli ka võimalus teiseks väravaks. Aga meil on väga hea meeskond, kes oskab end vastavalt mängule hästi sättida ja just seda me Stoke'i vastu tegimegi. Me hakkasime korralikult mängima, teenisime oma võimalused ära ja lõpuks võitsime. Manchester Cityl on aga veel rohkem kvaliteeti. Kui sa kohe mängu alguses korralikult käima ei saa, siis võivad nad sind kiirelt ära karistada. City on väga hea tiim, aga meie oleme samuti ja lisaks mängime seekord kodus,» võttis Klavan hetkeseisu kokku.