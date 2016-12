Selgusid Eesti võrkpallikoondise EMi alagrupimängude kuupäevad

​Meie esimeseks vastaseks on Soome ja ühtlasi on kell 18:30 (siin ja edasipidi on matši algusajad märgitud Eesti aja järgi) algav kohtumine ka turniiri üheks avamatšiks. C-alagrupis stardib samal ajal Bulgaaria ja Venemaa mäng. Võimsa avaakordi saab turniir samal õhtul Varssavis asuval rahvusstaadionil (PGE Narodowy), kus kell 21:30 kohtuvad Poola ja Serbia.

Teises voorus läheme 26. augustil kell 18:30 vastamisi valitsevate Maailmaliiga tšempionite ehk serblastega. Alagrupifaas lõppeb 28. augustil kell 21:30 algava mänguga, kus kohtume valitseva maailmameistri ja turniiri võõrustava Poolaga.

Alagrupi võitja pääseb otse veerandfinaali, teise ja kolmanda koha omanikud lähevad vastamisi play-off ringis, mille võitja liigub samuti kaheksa parema sekka. Meie alagrupi võistkondi ootab ees vastasseis C-alagrupi omadega. Selle neliku moodustavad Bulgaaria, Hispaania, Sloveenia ja Venemaa. B-alagrupis mängivad Itaalia, Saksamaa, Slovakkia ja Tšehhi ja D-grupi kvarteti moodustavad Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Türgi.

Nii play-off ringi kohtumine kui hilisemad mängud toimuvad Eesti alagrupi meeskondade jaoks Krakówis. Play-off matš toimub 30. augustil, veerandfinaal 31. augustil. Turniiri poolfinaalid peetakse 2. septembril ja medalimängud 3. septembril.