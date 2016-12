Ksenija Balta tänukõne: võttis alles aega – kõigest seitse aastat

Spordiaasta tähtede galal 2016. aasta parima naissportlase tiitli saanud Ksenija Balta pühendas suure osa oma tänukõnest lähedaste ja toetajate tänamisele. Viimati võitis ta sama auhinna seitse aastat tagasi ja nüüd avaldas ta lootust, et ehk osutub see tema õnnenumbriks ning järgmisel aastal viib ta ka Eesti rekordi seitsme meetri joone taha. «Aitäh. Võttis alles aega – kõigest seitse aastat. Ma loodan, et järgmisel aastal teen selle sama numbri ka tulemuseks,» ütles Balta kõne alguses.