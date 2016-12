New York Post valis aasta sportlaseks lätlase

Väljaande ajakirjanik Mike Vaccaro tõi aastat vaagides välja, et esmakordselt ei suudetud viie aasta sees tuua linna ühtki suurliiga tiitlit, aga lätlane on andnud fännidele kõvasti usku, vahendab ERR Sport.

New York Posti hinnangul on New Yorgi aasta sportlase tiitlile kaks tõsist kandidaati - Porzingise kõrval ka ameerika jalgpallur Odell Beckham Jr. -, kuid lõplik valik langes meie lõunanaabri kasuks.

«Kristaps Porzingis tegi midagi palju muljetavaldavamat: ta on külvanud uut lootust Knicksi fännide seas - nende optimismil pole aastaid alust olnud. KP6 edestab OBJ-d napilt,» võttis väljaanne kokku.