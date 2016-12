Hokimaailma asepresident: Eesti jäähoki on astunud suure sammu edasi

Milline on Teie üldine hinnang Tondiraba hallile ja Tallinnas peetud U20 MM-turniirile?

Hall on väga ilus. Suurepärane hall kolme jääväljaku ning curling’u-radadega. Fantastiline! Praktilise poole pealt parim hall, kus ma olen viibinud.

Turniir oli väga hästi organiseeritud. Kõik toimis väga sujuvalt, etteheiteid pole IIHF-ilt ega osalenud meeskondadelt.

Sportliku poole pealt oli esimese ja viimase meeskonna tasemevahe päris suur ja see pole turniiri seisukohalt eriti hea, aga samas tuleb uusi riike peale. Maailmas on üha rohkem riike, kelle koondised suudavad head hokit mängida.

Eesti koondise puhul torkas silma, et paljud poisid tulevad koondisesse Soomest ja samuti teistest riikidest. Seal olid mõned päris head uisutajad ja tehniliselt osavad mängijad.

Arvan, et Eesti jäähoki on astunud suure sammu edasi ning muutub paremaks kõikides valdkondades.

Millist nõu annaksite Eesti Jäähokiliidule, et kindlustada ala järjepidev areng Eestis?

Ma mõistan, et raha napib alati. Kõige olulisem on saada üha rohkem ja rohkem noori poisse jääle hokit mängima. Kui kvantiteet on olemas, siis tuleb aegamööda ka kvaliteet.

Millised on Teie hinnangul peamised lähiaastate koostöövõimalused ning sünergiad Eesti ja Soome hokiliitude vahel?

Meil on olnud tihe koostöö ja Soome Jäähokiliidu presidendina üritasin võimalikult palju Eesti hokit aidata. Soome saab Eestile palju anda, ehkki mitmed inimesed Soomes ei mõista miks peaksime Eestit aitama. Samas tuleb meeles pidada, et kui Soome jäähoki sündis, siis saime palju abi Rootsilt. Arenguteel jõutakse vahel punkti, kus selline asi ununeb.

Viimastel kümnenditel on räägitud Tallinna klubi liitumist Soome Mestise või isegi Liigaga. Kas Soome poolt on uks endiselt avatud?

Teil on nüüd jäähall, mis sobiks Liiga mängudeks. Paar aastat tagasi käisid selles osas tõsised läbirääkimised, kuid lõpuks selgus, et raha siiski ei leitud.

Eesti klubi jaoks oleks Mestisest alustamine ideaalne, Helsingist Tallinnasse pole ju pikk tee. Usun, et Soome pool oleks nõus Eesti meeskonna oma sarja mängima võtma juhul kui Eesti poole kavatsused on piisavalt tõsised.

Helsingi Jokerit on mänginud paar hooaega KHLis. Milline on selle mõju Soome jäähokile üldises plaanis?

Ma ei tea, kas see ongi erilist mõju avaldanud. Alguses arvasin, et see oleks hea meie rahvusmeeskonnale kuna koondise mängijad jääksid Soome klubisse, aga seni pole Jokerites eriti palju koondise mängijad olnud. Sealt on küll mitmed koondislased läbi käinud, kuid erinevatel põhjustel pole nad samal ajal Soomes koos mänginud.

Sportlikus mõttes on Jokerite osalemine KHLis OK. Paraku mõjutas Jokerite lahkumine valusalt meie Liigat kuna Jokerit oli atraktiivne külalisvõistkond kõikides Soome jäähallides. Kuna Espoo Bluesi samuti pole, siis ei mängita enam Helsingi piirkonna derbisid ja sellest on tõsiselt kahju.