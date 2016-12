Kas Ibrahimovic tegi Ronaldosid võrreldes Cristianole liiga?

Ibrahimovici sõnul on selgelt parim Brasiilia ründaja Ronaldo. «Ta oli fenomenaalne. Minu jaoks näitas tema, milline jalgpall peaks olema.Kuidas ta triblas, kuidas ta jooksis, kuidas ta väravaid lõi: see kõik oli fenomenaalne,» ütles Ibrahimovic. «Arvan, et mitte keegi ei suuda tulevikus sarnaseid asju teha. Ta oli naturaalne talent. Ta ei olnud kellegi töö vili, teda ei olnud keegi disaininud. Ta sündis sellisena, nagu me teda mäletame.»

Ta jätkas: «Ka Ronaldinho oli fenomen. Mängisime koos Milanis, kuid ta ei olnud enam oma elu parimas vormis. Kuid mulle meeldis see, kuidas ta mängis: kogu väljak oli tema juukseid täis ja ta triblas täiskiirusel. Kui ta tahtis, siis tundsid vastased end väljakul väikeste lastena.»

Ibrahimovic on ka Cristiano Ronaldo suur austaja, kuid kolme Ronaldot võrreldes tõi ta välja suurima erinevuse, mis Portugali ründajat teistest eristab. «Temaga ma pole samas meeskonnas mänginud. Ta on teistsugune, kuna ta on tohutu treeningu vili. Ta ei ole naturaalne talent,» rääkis suvel manchester Unitediga liitunud ründaja.