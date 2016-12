Eesti koondise kaitsja tulevik selgub jaanuari keskpaigas

«Hiljemalt jaanuari keskpaigaks on tuleviku osas selgus majas,» lubas Eesti koondise 29-aastane kaitsja Soccernet.ee-le.

Küsimusele, kas kuulujuttudel, mis teda Tallinna Infonetiga seostavad, on tõepõhi all, vastas ta: «Ma olen kuulnud igasuguseid kuulujutte kõikide klubide kohta. Ma ei hakkagi siin midagi eitama, Eestist on mulle mitmeid pakkumisi tehtud. Aga esmajoones ootan ja vaatan, mis selle välismaa asjaga saab ja pärast seda olen targem.»

«Selle välismaa asja» kohta midagi täpsustada Jürgenson ei tahtnud ning selle äralangemise korral ta klubita jääda ei karda: «Õnneks mind veel Eesti klubid hindavad nii kõrgelt, et tööta ma ilmselt järgmisel aastal ei jää.»