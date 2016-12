Barcelona murdis põnevuslahingus Darüssafaka vastupanu

Avapoolajal näitas paremat minekut Darüssafaka ning pikemale puhkusele mindi 40:35 eduseisus. Seejärel pani Barcelona 5248-pealise kodupubliku ees sisse järgmise käigu ning lõpuks kallutatigi matš enda kasuks. Veel 15 sekundit enne lõpusireeni oli tablool Barcelona eduseis 76:75, kuid seejärel tabas soomlane Petteri Koponen kaks vabaviset ja kasvatas eduseisu kolmele punktile. Otsustavatel sekunditel tegid skoori veel Tyrese Rice ja Aleksandar Vezenko.

Võitjate resultatiivseim oli 16 punkti visanud Ante Tomic, Koponen panustas Barcelona võitu üheksa punktiga. Darüssafaka poolelt tegi säravaima esituse 21 punkti ja kuus lauapalli kogunud James Anderson.

Euroliigas on selja taga pool põhiturniiri ning Darüssafaka on kaheksa võidu ja seitsme kaotusega seitsmes, Barcelonal on kirjas seitse võitu ja kaheksa kaotust ning see annab neile kümnenda koha.

Tabel:

1. CSKA 12 võitu/3 kaotust

2. Madridi Real 10/5

3. Olympiacos 10/5

4. Baskonia 10/5

5. Panathinaikos 9/6

6. Fenerbahce 9/6

7. Darüssafaka 8/7

8. Crvena Zvezda 7/8

9. Anadolu Efes 7/8

10. Barcelona 7/8

11. Bamberg 6/9

12. Žalgiris 6/9

13. Unics 6/9

14. Tel Avivi Maccabi 5/10

15. Milano Olimpia 4/11

16. Galatasaray 4/11