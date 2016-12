Video: Rasmus Mägi sügav ja mõtlemapanev võidukõne

«Ma olen aru saanud mõttest, et kõik, mida me ei saavuta, selleks me ei olegi võimelised. Üsna karm tõde, aga sportlasena on see minu jaoks üks väljakutsuvamaid ja proovilepanevamaid printsiipe, mida üritada enda hüvanguks rakendada,» rääkis Mägi.

«Tunneksin ennast halvasti, kui ma ei ütleks, et need võimalused ja valikud, mida Eestimaa meile tervikuna pakub, on enda arendamiseks vägagi tõhusad. Tasub neid vaid märgata. Samuti arvan, et Eestis on väga mitmetel spordialadel, kaasa arvatud kergejõustikus, vägagi kvaliteetne kohtunike tase, mis väärib samuti tunnustust.»

Vaata videot ja saa teada, mida Mägi spordi juures kõige enam hindab ja mida soovib ta kõigile Eesti spordisõpradele.