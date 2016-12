Video ja galerii: kuulus Ronda Rousey sai taas häbiväärselt lüüa

2015. aasta novembris jäi Rousey ootamatult alla teisele ameeriklannale Holly Holmile. Enne seda oli ta MMA-ringis võitnud kõik 12 kohtumist. Kui Rousey kaotas eelmisel aastal kääbuskaalu meistrivöö Holmile, siis Holm kaotas selle omakorda Miesha Tate’ile. Tate kaotas 9. juulil aga meistrivöö Nunesile, kelle valduses on see tiitel siiani.

28-aastane Nunes on nüüd vabavõitlejana edukas olnud 14 matšis, brasiillanna kontol on ka neli kaotust.

«Unustage Ronda Rousey! Ta hakkab täiskohaga näitlejaks. Unustage ta ära! Tal on raha juba piisavalt. Ma tean, et Rousey on suurem staar kui mina. Ma tean, et kõik armastavad teda. Aga seda meistrivööd ei võta minult keegi ära. Rouseyl valitses mõnda aega vabavõitlust, tal olid omad ajad ja ta tegi selle ala jaoks palju ära. Aitäh, Ronda Rousey... aga mina olen tšempion, Lõvi!» ütles Nunes pärast etteastet.

Kui Nunesile maksti MMA-ringi tulemise eest n-ö stardirahaks 200 000 dollarit, siis Rousey tasu ulatus koguni kolme miljonini. Sellist summat on varem makstud vaid maailma parimale meesvabavõitlejale Conor McGregorile.

Nunes vs Rousey: