Video: 175 cm pikkune mängujuht viskas NBAs koguni 52 punkti

175 cm pikkune Thomas on tegemas suurepärast hooaega - 27-aastane mängujuht on keskmiselt visanud 27,7 punkti, millega on NBA suurimate korviküttide edetabelis viiendal kohal.

Täna tabas ta väljakult sooritatud 26st viskest 15st, sealhulgas 13st kaugviskest läbis rõnga 9. Lisaks viskas ta sisse kõik 13 vabaviset. Celticsi poolelt jõudis kahekohalise punktisummani veel Al Horford, kelle arvele jäi 21 silma. Heati resultatiivseim oli James Johnson 22 punktiga.

Põhiturniiri liider Golden State Warriors alistas kodusaalis Dallas Mavericksi 108:99. Kevin Durant tegi Warriorsi ridades 19 punkti, 11 lauapalli ja 10 resultatiivse sööduga kolmikduubli. Houston Rocketsi 140:116 võidumängus Los Angeles Clippersi üle sai samaga hakkama Rocketsi staar James Harden, kes viskas 30 punkti, võttis maha 13 lauapalli ning jagas kaaslastele 10 tulemuslikku söötu.

Teised tulemused:

Indiana - Chicago 111:101

Washington - Brooklyn 118:95

Atlanta - Detroit 105:98

Minnesota - Milwaukee 116:99

New Orleans - New York 104:92

San Antonio - Portland 110:94

Denver - Philadelphia 122:124

Isaiah Thomase 52 punkti: