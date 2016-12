Tour de Skil puruneb Petter Northugi ainulaadne rekord

Kuigi Northug on kaasa teinud kümnel Tour de Skil, on ta selle võitnud vaid korra, 2015. aastal. Lisaks sellele on tal ette näidata kolm teist ja kaks kolmandat kohta, kirjutas ERRi spordiportaal.

Kui meestest on kolme üldvõiduga kõige edukam suusataja šveitslane Dario Cologna, siis naistest neljal korral triumfeerinud poolatar Justina Kowalczyk