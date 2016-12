Tour de Ski avaetapi esikohad läksid Rootsi ja Venemaale

Nilssonile järgnesid kolm norralannat: Maiken Caspersen Falla (+2,48), Heidi Weng (+6,47) ja Kathrine Rolsted Harsem (+6,95). Viienda koha sai šveitslane Laurien van der Graaff (+6,96) ja kuuendaks tuli ameeriklanna Jessica Diggins (+7,64).

Meeste seas oli Ustjugovi edu teisena lõpetanud itaallase Federico Pellegrino ees 2,03 sekundit. Kolmanda ja neljanda koha hõivasid norralased Finn Haagen Krogh (+2,80) ja Martin Johnsrud Sundby (+3,52). Viiendaks tulnud prantslane Lucas Chanavat jäi maha juba enam kui 10 ja finaalis viimaseks jäänud Alex Harvey (Kanada) 15 sekundiga.

Nii Nilsson kui Ustjugov oli kiireimad ka eelsõitudes. Eestlased täna 30 sekka ei pääsenud. Marko Kilp sai 32. koha (+10,67), Raido Ränkel oli 50. (+14,58), Peeter Kümmel 68. (+17,17) ja Karel Tammjärv 81. (+20,93).

Homme sõidetakse Val Müstairis vastavalt 5 ja 10 km pikkused ühisstardiga klassikasõidud.

The Tour has begun. Nilsson and Ustiugov win stage 1 sprint and take Tour de Ski lead. #tourdeski #valmüstair pic.twitter.com/b0cf54DgoQ