Mainekas jalgpalliajakirjanik: Klavan on Liverpoolile väga hea leid

«Näib, et 4,2 miljoni naela eest ostetud Ragnar Klavan on Liverpooli jaoks tõeline leid,» kirjutas varem ka The Telegraphis ja The Independentis töötanud Ogden mängu ajal Twitterisse. Ehkki Klavan sai juba mängu seitsmendal minutil kollase kaardi, suutis ta ülejäänud kohtumise jooksul taltsutada nii Sergio Agüerot kui ka teise City ründemängijaid ning aidata Liverpooli järjekordse nullimänguni.

Daily Mail andis Klavanile mängu eest hindeks 7, millest kõrgema tunnustuse pälvis vaid poolkaitsja Adam Lallana. Koguni hindega 9 hinnatud Lallana järel teenisid Klavaniga võrdse hinde veel äärekaitsja Nathaniel Clyne ning poolkaitsjad Georginio Wijnaldum, Emre Can ja Jordan Henderson. «Tundus algul palliga ebakindel ning näis, et Agüero ja [Raheem] Sterlingu kiirus võib talle probleeme valmistada, kuid ilmutas imetlusväärset lõpuks kindlust,­» lisas Daily Mail Klavani mängu kohta kommentaariks. Eestlase keskkaitsepartner Dejan Lovren teenis väljaandelt pool palli madalama hinde.

Veebikülg This Is Anfield andis Klavanile hindeks 8, tunnustades kõrgemalt ehk 9-ga vaid mängu ainsa värava löönud Wijnaldumit. Klavaniga võrdse hinde pälvisid ka Lovren, väravavaht Simon Mignolet ning Lallana. «Reageeris keerulise alguse järel saadud kollasele kaardile hästi ja toetas kenasti Lovreni. Viis, kuidas ta otsib palli saades alati võimalust rünnakut algatada, on lihtne, kuid Liverpooli jaoks hindamatu tähtsusega oskus,» kiitis veebikülg eestlast.

Liverpool Echo andis Klavanile samuti hindeks 8. Palli võrra kõrgemalt hinnati äärekaitsjat James Milnerit, väravalööja Wijnaldum teenis aga Echolt hindeks koguni maksimumi ehk kümne. Klavaniga võrdse hinde said veel Lovren, Lallana ja Henderson. «Ebakindel algus, kui tõmbas Agüero maha ja sai kollase kaardi, ent muus osas on esinenud väga hästi. Veel muljetavaldavam oli see, kuidas ta suutis noateral kõndida, ajastades palli võitmised täiuslikult,» jagas ka Echo Klavanile kiitust.

Mõistagi kiitsid Klavanit ka Liverpooli fännid, näiteks võrreldi eestlast Twitteris Barcelona legendi Carles Puyoliga ja visati nalja, et lisaks Romelu Lukakule suutis Klavan taskusse torgata ka Agüero, kes ei teinud eile 90 minuti jooksul Liverpooli karistusalas ainsatki pallipuudet. «Võimsad kolm punkti, mille nimel me kõvasti võitlesime! Suurepärane viis lõpetada 2016. aasta! Soovin kõigile head uut aastat,» kirjutas Klavan ise sotsiaalmeediasse.

Liverpool on pärast eileõhtust võitu liigatabelis jätkuvalt teisel kohal, liidrist Chelseast jäädakse maha kuue punktiga. Kolmandal kohal püsiv Manchester City on Liverpoolist nelja ja Chelseast kümne punkti kaugusel.

Ragnar Klavan ja Jürgen Klopp rõõmustavad võidu üle. FOTO: PHIL NOBLE/REUTERS/SCANPIX

More tempting fate, but at £4.2m, Ragnar Klavan looks a real find at the back for Liverpool — Mark Ogden (@MarkOgden_) December 31, 2016

Can we also take note that Ragnar Klavan is like a prime Puyol. — Lewyyyyy (@WankinWijnaldum) January 1, 2017

@Neil_Dev78 @robertkennedy20 @rawkinstu Ragnar klavan has earned my utmost respect ask bob — duggie doings (@liammartin14) January 1, 2017

Ragnar Klavan just emptied his pockets and look what he found pic.twitter.com/BqWFIt5Fqq — Kloppite (@stevesum61) December 31, 2016

Ragnar Klavan Balon D'or https://t.co/8KGkIhXRda — Matty Davies (@MattyDavies12) January 1, 2017

Ragnar Klavan was a genius signing by the way — ••••• (@Madlico) December 31, 2016