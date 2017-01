Video: NBA kuulsaim habemik sai hakkama müstilise mänguga

Samasuguseid numbreid on suutnud NBA ajaloos näidata vaid legendaarne Wilt Chamberlain. Harden tabas väljakult 26 viskest 14, sealhulgas üheksa kaugviset. 18 vabaviskest läbis korvirõnga 16, negatiivse poole peale jäi aga kaheksa pallikaotust. Ryan Anderson toetas Hardenit 25 punktiga. Knicksi resultatiivseim oli 32 punktiga Brandon Jennings, Derrick Rose viskas 21 punkti ning Joakim Noah lisas 15 punkti ja võttis 16 lauapalli.

Knicksi superstaar Carmelo Anthony mängis põlvevigastuse tõttu vaid 19 minutit, viskas selle ajaga seitse punkti ja teisel poolajal enam väljakule ei tulnud. Platsil ei käinud ka Kristaps Porzingis, keda vaevab Achilleuse kõõluse trauma.

Russell Westbrook sai Oklahoma City Thunderi 114:88 võidumängus Los Angeles Clippersi üle oma hooaja 16. kolmikduubli kokku juba esimese poolajaga. Lõpuks jäi tema arvele 17 punkti, 12 lauapalli ja 14 korvisöötu. Enes Kanter lisas 23 punkti, Clippersile tõid nii Brandon Bass kui ka Marreese Speights 18 punkti.

Cleveland Cavaliers oli 122:109 parem Charlotte Hornetsist. LeBron James tõi võitjatele 32 punkti ja andis üheksa korvisöötu, Kevin Love lisas 28 punkti. Hornetsi parim oli 37 punktiga Kemba Walker.

Kõik tulemused:

James Harden just tied Wilt Chamberlain for most points in a triple-double in history. pic.twitter.com/ihCQc089cJ