Video: otse-eetrisse helistanud Usain Bolti peeti vembumeheks

Saatejuht Mandy Henry küsis alustuseks kahtlevalt, ega end Usainina tutvustanud mees pole ometigi Bolt, ja sai vastuse, et on küll. Paraku läks osa Bolti jutust kehva telefoniühenduse tõttu kaduma, kuid nii palju võis aru saada, et mees on Unitedi 2:1 võiduga ja mängupildiga igati rahul. Jamaikalane on suur Unitedi fänn ning on korduvalt rääkinud, et tahaks kunagi ka ise klubi särgis väljakule joosta.

Henry uuris lõpetuseks , kuidas Bolt kavatseb uut aastat vastu võtta. «Ei midagi erilist, olen kodus ja lasen veidi rakette,» vastas helistaja. Pisut pärast saadet kirjutas Bolt Twitterisse, et toru otsas oli tõepoolest tema. Seepeale võttis sõna ka Henry, kes vabandas jooksutähe ees, et tema ja saatekülalised helistajat naljameheks pidasid, ning kutsus Bolti üles uuesti helistama, kui United peab esmaspäeval järgmise mängu West Ham Unitedi vastu.

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 31, 2016