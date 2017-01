NHLi klubi saatis liigamängus väravasse varustuseülema

Seda küll vaid 7,3 sekundit, ent sellegipoolest oli tegu ilusa austusavaldusega mehele, kes hoolitseb igapäevaselt selle eest, et Hurricanesi mängijate hokivarustus oleks parimas korras. Alvesi viis väravapostide vahele omapäraste asjaolude kokkulangemine.

Alustuseks sai Hurricanes enne mängu Tampa Bay Lightninguga teada, et rootslasest teine väravavaht Eddie Läck on haigestunud. Õnneks tuli kellelgi pähe, et meeskond saab sõlmida Alvesiga lepingu, mille järgi too oleks justkui klubis testimisel, ja tänu sellele ta ka mänguks üles anda.

Suurema osa kohtumisest istus Alves varumehena pingil, kusjuures kolmandike vahel käis ta täisvarustuses jätkuvalt oma põhitööd tegemas ehk uiske teritamas ja kepilabasid teipimas. Mängida jäi 7,3 sekundit ja Hurricanes oli 1:3 kaotusseisus, kui peatreener Bill Peters Alvesi jääle saatis. Ühtegi tõrjet varem ülikoolimeeskonnas ja madalamates liigades väravavahina tegutsenud ning igapäevaselt koos meeskonnaga harjutav Alves selle aja jooksul tegema ei pidanud, kuid kiitis pärast mängu siiski, et tegu oli võimsa kogemusega.

«Eriline, uskumatu tunne. Vaatasin lihtsalt teise väljakuotsa ja pomisesin endamisi, et püsige ometi selle litriga seal!» püüdis ta emotsioone sõnadesse panna. «Pidin ennast näpistama – on see ikka tõsi, mis praegu toimub?»

