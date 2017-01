Tour de Skil võidutses taas Ustjugov, eestlased kuuendas kümnes

Ustjugovile järgnesid kolm norralast. Martin Johnsrud Sundby kaotas venelasele 1,9 sekundiga, Didrik Tönseth 2,3 ja Sjur Röthe 3,3 sekundiga. Tammjärv tuli üle lõpujoone võitjast 1.34,6 ja Ränkel 1.39,0 hiljem. 78 mehe konkurentsis lõpetas Marko Kilp 74. ja Peeter Kümmel 77. kohaga, kaotust võitjale kogunes neil vastavalt 3.03,6 ja 5.00,1.

Üldarvestuses on Ustjugovi edu Sundby ees 18,9 sekundit ja hetkel on need kaks meest ka omaette klassist, sest kolmandal kohal olev kanadalane Alex Harvey, kes oli täna kaheksas, kaotab Ustjugovile juba 59,6 sekundiga. Ränkel on kokkuvõttes 56. (+3.18,6), Tammjärv 58. (+3.20,5), Kilp 75. (4.39,3) ja Kümmel 77. (+6.42,3) kohal.

Tour de Ski jätkub teisipäeval, kui Oberstdorfis peetakse 10+10 km suusavahetusega sõit.