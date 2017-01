Murray ja Farah lüüakse rüütliks

«Ma tunnen ennast ikka kui Andy Murray, sest see tundub mulle normaalsemana, kuid ma olen rüütliseisuse üle õnnelik. See on hea viis, kuidas uut aastat alustada,» sõnas tennisist, kes võib tiitlit sir kasutada alates möödunud aasta viimasest päevast.

Nii Londoni kui Rio olümpial 5000 ja 10 000 meetri jooksus olümpiavõitjaks tulnud Farah on tunnustuse üle äärmiselt uhke. «Kui kaheksa aasta vanuselt siia riiki saabusin, ei osanud ma loota, et jõuan nii kaugele. Olen uhke, et olen saanud oma riiki esindada ning briti inimeste jaoks kuldmedaleid võita,» lausus ta.

Rüütli autiitli pälvis kuningannalt veel pararatsutaja Lee Pearson, naistest tõusevad rüütliseisusesse mitmevõistleja Jessica-Ennis Hill ning sõudja Katherine Grainger.