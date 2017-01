Profiratturite lepingud on ajale jalgu jäänud?

Praeguste reeglite kohaselt on rattur klubiga seotud 1. jaanuarist 31. detsembrini. Selle perioodi vältel on sportlane kohustatud kandma meeskonna riietust ja sõitma meeskonna rattaga, vahendab rattauudised.ee.

«Kujutage ette, et vormel-1 sõitja Max Verstappen sõlmib lepingu Mercedesega ja ta peab testpäevadel sõitma Red Bulli masinaga. See mõte tundub hullumeelne, kuid paraku rattaspordis praegu nii on,» tõi Berkhout näite.

Berkhout pakub, et lepingud võiksid kesta 1. novembrist 31. oktoobrini. Siis saavad meeskonnad uue koosseisuga täie hooga uueks hooajaks valmistuda ja need klubid, kes on sunnitud tegevuse lõpetama, ei pea detsembrikuu eest niisama palka maksma.