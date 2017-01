Inglismaa koondise väravavaht võib suvel liituda Liverpooliga

Kuigi Harti tööga ollakse Torinos rahul, ei saa klubi endale tema kõrge palga kinnimaksmist kaua lubada. See tähendab, et seni Serie A-s 16 mängus platsil käinud väravavaht peaks suvel taas klubi vahetama. Üks võimalustest, kuhu 29-aastane väravavaht mängima võiks minna, on Liverpool.

Sportsmail kirjutab, et Liverpooli jalgpalliklubi hoiab pingsalt Harti situatsioonil silma peal ning soovib võimalusel mehe enda ridadesse tuua. Väidetavalt sooviks ka Hart ise taas Inglismaa kõrgliigas mängida. Suvel ostis Liverpool endale sakslase Loris Kariuse, kes on viimastes mängudes aga esikinda staatuse kaotanud Belgia koondise väravavahile Simon Mignolet’le.