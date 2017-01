Jürgen Zopp alistas ülipika prantslase, ees ootab nimekas serblane

Kui Zopp on maailma edetabelis 332. kohal, siis koguni 203 cm pikkuse Olivetti positsioon on võrreldes eestlasega neli kohta kõrgem. Eestlase järgmine vastane on nimekas serblane Janko Tipsarevic (ATP 144). Veel 2012. aastal asus 32-aastane Tipsarevic maailma edetabelis kaheksandal kohal ja nii 2011. kui 2012. aastal jõudis ta US Openil veerandfinaali.

Zopp teeb Bangkokis kaasa ka paarismängus, kus talle ja rumeenlasele Marius Copilile astub vastu Tai duo Phassawit Burapharitta - Chaleechan Tanasugarn.