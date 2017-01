Vigastustega hädas Leedu koondislane leiab lõpuks tööandja

26-aastane Motiejunas pole sel hooajal pidanud veel ühtegi mängu. Novembri lõpus pakkus Brooklyn Nets talle nelja-aastast ja 35 miljoni euro suurust lepingut, ent leedulase senine koduklubi Houston Rockets kasutas õigust talle samaväärne kontraht anda.

Et Motiejunas ei ilmunud seepeale arstlikusse kontrolli, otsustas Rockets lepingu tühistada, aga õige pea alustasid osapooled läbirääkimisi, et sõlmida teistsuguse struktuuriga nelja-aastane tehing. Lõpuks leidis Rockets, et Motiejunasele pikalt muret teinud selg pole endiselt piisavalt terve ja lasi ta hoopis vabaks.

Viimasel ajal tundis lisaks Pelicansile leedulase vastu huvi ka Minnesota Timberwolves, aga Motiejunas leidis, et New Orleansis on võimalik rohkem mänguaega saada. 212 cm pikkuse Motiejunase uus leping tooks talle sisse pelgalt üle ühe miljoni euro.