Tour de Ski venelasest liidrit pahandavad tüütud dopingukütid

Aastaid suusamaailma tipus olnud Sundby ütles Norra rahvusringhäälingule, et talle on 24-aastase venelase esitused suurt muljet avaldanud. «Ta on suusatajatüübilt fantastiline sportlane. Ta kõlab rajal nagu lokomotiiv ja kui ta on väsinud, on seda juba kaugelt kuulda. Ent tal on suurepärane lõpukiirus, mis tuleb nagu kahurist,» kiitis Sundby nooremat kolleegi.

Ent Ustjugov pole hoolimata liidrikohast kuigi päikselises meeleolus. Esmalt heitis ta Rahvusvahelisele suusaliidule (FIS) ette kuue Venemaa murdmaasuusataja Tour de Skilt eemalejätmist, sest neid kahtlustatakse Sotši olümpiamängudel toimunud dopingupettusest kasu saamises.

Lisaks ei mõista, miks talle - seniste märkide järgi puhtale sportlasele - on dopingukütid tõelist nõiajahti pidama hakanud. «Kuu aega tagasi testiti mind lühikese perioodi jooksul kaheksa-üheksa korda. Nad käivad minu juures sisuliselt iga päev,» rääkis Ustjugov väljaandele VG.