Inglismaa liiga suurim väravakütt tahtis suvel klubist lahkuda

Costa liitus Londoni klubiga 2014. aasta 32 miljoni naela eest, olles löönud Atletico ridades hooajaga 27 liigaväravat. Chelsea särgis sai Costa esimesel hooajal maha 20 liigaväravaga, kuid piirdus eelmisel, Chelsea jaoks kehval hooajal vaid 12 tabamusega.

«Kas tahtsin minna? Jah, olin valmis lahkuma. Kuid põhjus polnud Chelseas. Tahtsin muutust perekondlikel põhjustel, ent see ei läinud läbi. Olen siin endiselt õnnelik,» rääkis 28-aastane Costa.

Brasiilia päritolu, kuid alates 2014. aastast Hispaaniat esindav Costa on tänavu sattunud väljakul varasemast vähem konfliktidesse ning mehe enda sõnul on selle taga teadlik töö. «Premier League on halastamatu, pidin enda agressiivse loomuse kallal tööd tegema,» selgitas Costa. «Sageli tundus, et kohtunikud on minu vastu, aga kui nemad ei muutunud, pidin mina ennast muutma.»

Chelsea juhib Inglismaa liigatabelit poole hooaja järel kuuepunktilise eduga Liverpooli ees. Kolmapäeval kohtutakse võõrsil Tottenhamiga.