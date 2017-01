Rapla sai Balti liigas võõrsil raske võidu

Rapla parim oli tänases mängus Thomas van der Mars, kes viskas 16 punkti ja võttis 10 lauapalli. Martin Paasoja arvele jäi 11 punkti ja kuus korvisöötu. Nii Rasham Suarez kui ka Domen Bratoz viskasid 10 punkti. Jurmala parimad olid võrdselt 14 punktiga Viktors Iljins ja Arturs Duselis, esimene võttis lisaks ka 12 lauapalli.

Raplal on nüüd A-grupis seitse võitu ja kaks kaotust, sama seis on Riia Baronsil. Ühe mängu rohkem pidanud Jurmala on kogunud neli võitu ja kuus kaotust.