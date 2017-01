Pikalt kümne mehe vastu mänginud Manchester United sai seitsmenda järjestikuse võidu

Külalised Manchesterist said suure osa kohtumisest mängida ühemehelises ülekaalus, sest juba 15. minutil sai punase kaardi Soufiane Feghouli. Kohtuniku Mike Deani hinnangul sõitis alžeerlane liiga jõuliselt sisse Manchester Unitedi kaitsjale Phil Jonesile. Külalismeeskond kasutas arvulise ülekaalu lõpuks ära 63. ja 78. minutil.

Manchester United on nüüd võitnud kõigis sarjades järjest seitse, Inglismaa kõrgliigas aga kuus mängu. Kaotuseta ollakse juba 12 mängu ehk alates 3. novembrist, kui Euroopa liigas jäädi võõrsil 1:2 alla Istanbuli Fenerbahcele.

Liigatabelis on United 39 punktiga kuuendal kohal, sama palju punkte on ka Tottenhamil. Londoni meeskonnal on aga varuks kolmapäeval toimuv kohtumine tabeliliidri Chelseaga. Manchester United jääb Chelseast maha kümne, teisel kohal olevast Liverpoolist viie, Manchester Cityst kolme ja Londoni Arsenalist ühe punktiga. Mäng on varuks ka Arsenalil, kes läheb homme õhtul võõrsil vastamisi Bournemouthiga.