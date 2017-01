Ilusad ajad: Ott Tänakut ootab alanud aastal ees veel üks rõõmus sündmus

«Perelisa tuleb uue aasta esimeses pooles,» kinnitas ta rõõmustavat uudist vahetult enne eelmise aasta lõppu. Mullu augustis abiellunud Janika ja Oti peres kasvab peagi juba kolmeaastaseks saav tütar Mia.

Janika Tänak ütles Saarte Häälele Otti iseloomustades, et ta ei oskaks paremat isa oma lastele soovidagi. «Otile on alati lapsed meeldinud ja ta saab nendega väga hästi läbi,» kinnitas Janika. «Ta pole mitte ainult parim isa, vaid ka lemmikonu oma õepojale.»

Saarte Hääl kirjutab, et Janika kinnitusel on Ott väga perekeskne inimene. «Perest ta hoolib ja see on talle alati number üks, mistõttu me püüamegi toetada teda tema karjääris nii palju kui võimalik, sest kui me seda ei teeks, ta ilmselt rallit ei sõidaks,» arvas Tänaku abikaasa.