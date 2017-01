Endise vormel-1 sõitja nõuanne Massale: ära tule sarja tagasi

Viimastel aastatel Williamsi värvides kihutanud Massa pidanuks mulluse aasta järel sarjast lahkuma, kuid värske maailmameistri Nico Rosbergi ootamatu lahkumisotsus ja iga päevaga aina kasvav võimalus, et Valtteri Bottas siirdub Williamsist Mercedesesse sakslase asendajaks tähendavad, et Williams soovib Massaga lepingut pikendada. Nimelt tahetakse uuest hooajast tiimis sõitva 18-aastase Lance Strolli kõrvale kogenud tiimikaaslast.

Bottase lahkumisel saaks Williams tema eest märkimisväärse kompensatsiooni, millega oleks võimalik meelitada Massat veel ühe hooaja jagu jätkama. Alesi arvates oleks see aga halb mõte. «Kui otse öelda, siis ma ei peaks seda otsust õigeks. Felipe on juba lõpetanud ja elus uue lehekülje pööranud. Mis siis, kui ta saab poole hooaja pealt aru, et Williams ei olegi kiire auto?» arutles Alesi väljaandes Gazzetta dello Sport.

MTV Sport lisab, et Bottase ja Mercedese leping peaks ametlikult avalikustatama käesoleval nädalal. Juba 27. veebruaril alustatakse Barcelonas esimeste hooajaeelsete testidega, mis kestavad neli päeva. Avaetapp toimub 26. märtsil Austraalias.