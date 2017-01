Guardiola veider avaldus ja intervjuu: minu hüvastijätt on juba alanud

«Olen Manchesteris järgmised kolm hooaega, võib-olla veidi kauem. Aga ma pole pingil kuni 60. või 65. eluaastani,» lausus 45-aastane Guardiola kohtumise eel NBC-le. «Mu treenerikarjäär hakkab lõpule jõudma, olen selles kindel. Tunnen, et mu hüvastijätt on juba alanud,» lisas varem Barcelonat ja Müncheni Bayernit juhendanud ning tänaseks kümmekond aastat treeneriametit pidanud katalaan.

Nelja Barcelona tüüri juures veedetud aastaga võitis ta 14 karikat, sealhulgas kolm Hispaania meistritiitlit ja kaks Meistrite liiga tiitlit. Aastase pausi järel liitus ta 2013. aastal Bayerniga ja viis meeskonna kolm korda järjest Saksamaa meistriks, kuid suur eesmärk ehk Meistrite liiga jäi tal Bayerniga võitmata.

Burnley vastu jäi City juba 32. minutil vähemusse, kui punase kaardiga saadeti väljakult minema Fernandinho. Gaёl Clichy ja Sergio Agüero väravad tõid Cityle siiski võidu, kuid Guardiola mängujärgne intervjuu BBC ajakirjanikule Damian Johnsonile oli enam kui veider.

Pep Guardiola destroying British media. Rule 101 never ask him stupid questions. [@BBCMOTD] pic.twitter.com/78gQOiYctr