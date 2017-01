Michael Schumacher saab täna 48-aastaseks: mida me tema seisundist teame?

2012. aastal vormelisõitja karjääri lõpetanud ja teistkordselt vormel-1 sarjast taandunud Schumacheriga juhtus raske õnnetus 2013. aasta viimastel päevadel, kui ta oli koos poja Mickiga Prantsusmaal Meribelis suusatamas – väljaspool tähistatud radu sõitnud Schumacher kukkus ja lõi pea vastu kivi. Sakslase pead kaitses küll kiiver, ent löök oli nii tugev, et peakaitse purunes.

Ajuvigastuse saanud sakslane viidi raskes seisus haiglasse ja talle tehti kaks kiiret lõikust. Sestpeale on tema tervislikust seisundist teada väga vähe sellist, mida võib nimetada kinnitatud informatsiooniks. 2014. aasta suvel teatati, et Schumacher pole enam koomas, kuid kõik järgnevad uudised tema käekäigu kohta on spekulatsioonid või siis kindla tõepõhjata väited, mis on varem-hiljem ümber lükatud. Näiteks väitis Saksa väljaanne Bunte eelmise aasta lõpus, et Schumacher on võimeline kõndima, kuid sakslase advokaat Felix Damm kinnitas seepeale, et Schumacher ei suuda kõrvalise abita püstigi seista.

Vaatamata korduvatele ja vahel ka räigelt ebaeetilistele katsetele pole ükski meediaväljaanne Schumacheri kolme aasta jooksul pildile saanud. Detsembris avalikustas RTL siiski, et haiglavoodis lebavat sakslast pildistati, kui ta haiglavoodis lamas. Fotode tegija nõudis meedialt nende eest miljon eurot, kuid jäi tühjade kätega.

Seega on praegu jätkuvalt teada vaid see, et Schumacher taastub Šveitsis Glandinis asuvas kodus, mis on ümber ehitatud erahaiglaks. Tema naine Corinna on korduvalt palunud, et avalikkus austaks perekonna privaatsust, ning sestap on ka Schumacheri parimad sõbrad sakslase seisundi osas enamjaolt suu kinni hoidnud. «Ma ei taha tema olukorda kommentaarida, ütlen vaid, et loodame kõik näha ühel päeval taas sellist Michaeli, nagu oleme ikka tundnud,» tõdes näiteks novembris Guardianile antud usutluses endine Ferrari tiimiboss Ross Brawn, kes käib sakslast korrapäraselt vaatamas.

Ferrari eksjuht Luca di Montezemolo on aga üks neist, kes on andnud Schumacheri kohta vastandlikke ütlusi – algul nimetas ta sakslase seisu süngeks, aasta lõpus aga juba paremaks. «Tean, et ta on väliskeskkonnale reageerima hakanud. Tean sedagi, kui tugev ta on. Tema meelekindlus on siinkohal esmatähtis ja loodan väga, et see aitab tal praegusest raskest seisust välja tulla,» rääkis di Montezemolo.

Eelmise aasta lõpus selgitas Schumacheri mänedžer Sabine Kehm salatsemise põhjust lihtsalt: «Ma ei saa ja ei taha midagi Michaeli tervise kohta öelda, sest peame kõik austama perekonna soovi. Nad ei taha midagi rääkida, et kaitsta tema privaatsfääri. Kahjuks on vaikimine ainus viis seda teha. Teist võimalust pole. Aga me soovime tema tahtmist ellu viia,» lisas Kehm, viidates mullu asutatud fondile «Keep Fighting».

Schumacheri poeg Mick on samal ajal sirgunud viimase kolme aastaga lootustandvaks vormelisõitjaks ning kihutab uuel hooajal vormel-3 eurosarjas. Hiljutises intervjuus väljaandele Bild sõnastas 17-aastane noormees ka karjääri eesmärgi. «Sarnaselt kõigile teistele sõitjatel tahan minagi tulla vormel-1 sarjas maailmameistriks,» ütles Mick Schumacher.