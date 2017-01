Jalgpallimaailma paha poiss leidis uue töökoha tuttavast klubist

34-aastane poolkaitsja mängis ka mullu Burnleys, aidates klubil tänavuseks hooajaks esiliigast kõrgliigasse tõusta. Suvel siirdus ta Glasgow Rangersi ridadesse, kuid läks seal treeningul kaklema meeskonnakaaslase Andy Hallidayga ja eemaldati kolmeks nädalaks klubi juurest.

Tagatipuks mõistis Šotimaa jalgpalliliit Bartoni süüdi selles, et ta tegi eelmisel aastal ajavahemikus 1. juulist 15. septembrini jalgpallimängudele 44 panust. Karistus oli selle teo eest siiski leebe, sest Barton pidi vahele jätma vaid ühe kohtumise. Burnley jõudis Bartoni registreerida enne eilset liigamängu Manchester Cityga, mis tähendab, et karistus saigi sellega kantud ning laupäeval võib Barton juba karikamängus Burnley eest väljakule joosta.

Samas on ka Inglismaa jalgpalliliit algatanud tema suhtes samal põhjusel uurimise ning kui Barton panustamises süüdi mõistetakse, võib teda oodata järjekordne karistus. Seekord käib jutt koguni kümne aasta pikkusest vahemikust alates 2006. aasta märtsist kuni eelmise aasta maikuuni, mil Barton jõudis jalgpallimängudele teha ühtekokku 1260 panust.

Bartoni karjääri on pidevalt saatnud erinevad konfliktid, ühe markantsema näitena on teda karistatud selle eest, et ta kustutas jõulupeol tekkinud tüli järel meeskonnakaaslase Ousmane Dabo silma oma sigari. 2008. aastal istus Barton koguni 77 päeva trellide taga, kui talle määrati kuuekuuline vangistus Liverpooli kesklinnas toimunud kakluse põhjustamise eest. Inglismaa jalgpalliliit on algatanud Bartoni suhtes uurimise kolmel juhul, mil ta on väljakul kolleegidele või konkurentidele kallale läinud. Bartoni vend Michael kannab aga alates 2005. aastast mõrva eest eluaegset vanglakaristust.