M-Sport palkas Tänaku ja Ogieri kõrvale ka kolmanda piloodi

2017. aasta hooajal on tiimidel õigus saata rajale kolm autot ja võistkondlikus arvestuses lähevad neist kirja kaks paremat. Arvestades, et kolm autot on stardis Hyundai meeskonnal, siis vajas ka M-Sport kolmandat masinat, et konstruktorite MM-tiitli eest heidelda, kirjutab Autosport.

Väike erinevus Evansil siiski Tänaku ja Ogieriga on. Kui Tänak ja Ogier kasutavad Michelini rehve, siis Evans sõidab DMACKi rehvidega. Vaatamata sellele on Evans täieõiguslik M-Spordi tiimi liige ja võib tuua ka võistkondlikke punkte. Britt teeb sarnaselt eestlasele ja prantslasele kaasa täishooaja.

Evans kuulus M-Spordi WRC-meeskonda ka 2014. ja 2015. aastal. Karjääri jooksul on ta poodiumile jõudnud kahel korral: 2015. aastal Argentinas sai ta 3. ja samal aastal Korsikas 2. koha. 2015. aastal saavutas ta kokkuvõttes 7. koha.

Kui M-Sport saadab Monte Carlos rajale Ogieri, Tänaku ja Evansi, siis nende suurimaks konkurendiks oleva Hyundai rooli keeravad läbi hooaja Hayden Paddon, Thierry Neuville ja Dani Sordo.

Citroen ja Toyota on avaetapile üles andnud kaks masinat. Citroeni ridades tulevad Monte Carlos rajale Kris Meeke ja Stephane Lefebvre. Toyota eest sõidavad Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen.

Citroeni tiimis on sel hooajal kolmandaks piloodiks Craig Breen, kes sõidab Monte Carlos veel eelmise hooaja masinaga ja meeskondlikus arvestuses punkte koguda ei saa. 2017. aasta Citroeniga tuleb Breen eeldatavasti starti hooaja teisel etapil Rootsis.

Toyota kolmandaks piloodiks on Esapekka Lappi, kuid teda esialgu stardis ei ole.

Olulisemad osalejad Monte Carlo rallil:

1 Sebastien Ogier/Julien Ingrassia Ford Fiesta WRC

2 Ott Tanak/Martin Jarveoja Ford Fiesta WRC

3 Elfyn Evans/Dan Barritt Ford Fiesta WRC

4 Hayden Paddon/John Kennard Hyundai i20 Coupe WRC

5 Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul Hyundai i20 Coupe WRC

6 Dani Sordo/Marc Marti Hyundai i20 Coupe WRC

7 Kris Meeke/Paul Nagle Citroen C3 WRC

8 Stephane Lefebvre/Gabin Moreau Citroen C3 WRC

10 Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Toyota Yaris WRC

11 Juho Hanninen/Kaj Lindstrom Toyota Yaris WRC

12 Craig Breen/Scott Martin DS3 WRC

20 Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte DS 3 WRC

31 Andreas Mikkelsen/Anders Jaerger Skoda Fabia R5

32 Jan Kopecky/Pavel Dresler Skoda Fabia R5

33 Max Rendina/Emanuele Inglesi Skoda Fabia R5

34 Armin Kremer/Pirmin Winklhofer Skoda Fabia R5

35 Quentin Gilbert/Renaud Jamoul Hyundai i20 R5

36 Yoann Bonato/Benjamin Boulloud DS 3 R5

37 Quentin Giordano/Thomas Roux Peugeot 208 T16

38 Emil Bergkvist/Joakim Sjoberg DS 3 R5

39 Eric Camilli/Benjamin Veillas Ford Fiesta R5