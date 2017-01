Shiffrini vägev seeria katkes

Kolmandaks tuli tšehhitar Šárka Strachová (+0,52). Ameeriklanna ning slaalomi arvestuses MK-sarja üldliider Mikaela Shiffrin pidi võistluse katkestama ning tema seitsmevõiduline seeria lõppes.

«Ma ei mõelnud kunagi võitude seeriale, kuid siis hakkasid inimesed sellest järjest rohkem rääkima. Kui aus olla, siis on hea, et see läbi sai. Nüüd ei saa inimesed sellest enam rääkida,» ütles Sotšis slaalomis olümpiavõitjaks tulnud 21-aastane Shiffrin.

Slaalomi üldarvestuses on Shiffrinil koos 400 punkti, teine on 390 punktiga Velez-Zuzulová ning kolmas 260 punkti kogunud, kuid täna katkestanud Wendy Holdener. Ka MK-sarja üldarvestuses on liider Shiffrin, kellel on koos 798 punkti. Teine on 583 punktiga Lara Gut ning kolmas 495 punkti kogunud Ilka Štuhec.